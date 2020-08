Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podezřelí muži z výtržnictví

KLADENSKO – Fyzickým útokem způsobili dva výtržníci zranění třetímu muži.

V odpoledních hodinách po šestnácté hodině dne 5. srpna 2020 vyjížděli policisté obvodního oddělení Slaný k oznámenému případu v obci Smečno na náměstí T. G. Masaryka.

Po šestnácté hodině před domem na místním náměstí dva muži nejprve slovně a poté fyzicky společně napadli dvaačtyřicetiletého muže z Ústeckého kraje. Policejním šetřením bylo na místě incidentu zjištěno, že podezřelými výtržníky jsou dva muži ve věku třiadvacet a sedmadvacet let ze Slánska, kteří po slovním útoku několikrát udeřili poškozeného francouzskou holí a poté starší z útočníků fyzicky napadl poškozeného. Napadený muž byl se zraněním převezen posádkou ZZS do slánské nemocnice. Na ošetření do nemocnice byl převezen i mladší z útočníků.

Slánští policisté nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

6. srpna 2020

