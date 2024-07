Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podezřelého z pokusu vraždy policisté na místě zadrželi

KRAJ - Žena byla ve vážném stavu převezena do nemocnice.

Dnes, kolem 4. hodiny ranní, vyjížděly policejní hlídky společně se zdravotníky do jedné z obcí na Mladoboleslavsku, kde došlo k násilnému trestnému činu.



Podle prvotních zjištění mělo dojít k incidentu mezi partnery, 38letým mužem a 34letou ženou, při kterém měl muž partnerce způsobit bodnořezná poranění. Ženu si ve vážném stavu převzala do péče zdravotnická záchranná služba, která ji transportovala do nemocnice, podezřelého 38letého muže zadrželi policisté na místě.



Celý případ si vzhledem k jeho závažnosti převzali krajští kriminalisté, kteří v současné době zjišťují veškeré okolnosti případu, provádějí potřebné procesní úkony a skutek prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

22. července 2024

