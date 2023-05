Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Podezřelého z loupeže pomohl na místě činu zadržet zákazník

Frýdek-Místek - kriminalisté mladíka obvinili..

V prvním dubnovém týdnu došlo v jedné z prodejen trafiky ve Frýdku-Místku k loupežnému přepadení. To má mít na svědomí teprve 18letý mladík, který již má za sebou určitou trestní minulost.

Dnes již obviněný mladík měl nejprve přijít do trafiky a „obhlédnout si terén“, kdy se měl jen rozhlížet a poté odejít. Po pár minutách, jak se ujistil, že je zde jen obsluha, se do trafiky vrátil. Tentokrát již měl s nožem v ruce a pod pohrůžkou násilí požadovat po prodavačce vydání peněz. Do prodejny však přišel zákazník, kterého prodavačka hned požádala o pomoc. Mladík měl svého jednání zanechat, muž ho pohotově zadržel a v trafice pak vyčkali až do příjezdu policejní hlídky.

Frýdecko-místečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání a dotyčného obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Mladík s kriminalisty zpočátku spolupracoval a k jednání se doznal s tím, že se chce dostat do vězení. Následně však svou vinu začal popírat. Kriminalisté podali podnět státnímu zástupci k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl následně soudcem akceptován. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

4. května 2023

