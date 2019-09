Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Podezřelého muže policisté dopadli

JIHLAVSKO: Muž měl přes dvě promile alkoholu

V neděli 22. září přišel před jedenáctou hodinou dopoledne do obchodního domu na ulici Březinova v Jihlavě osmadvacetiletý muž a odcizil láhev vína v hodnotě přes sto korun. Víno schoval pod bundu, dále vzal do ruky ještě dvě lahve s pivem a u pokladny odmítl zaplatit. Pracovníkovi ostrahy, který se ho pokusil zastavit, se podařilo pachatele přimět vydat jednu odcizenou lahev. Poté podezřelý muž utekl z obchodu. Přibližně po dvou hodinách se ale do prodejny vrátil. Odcizil plnou přepravku s lahvovým pivem, při čemž jednu lahev rozbil, a utekl z obchodu, aniž by zaplatil. Přivolaní policisté vypátrali podezřelého muže v krátké době nedaleko prodejny, muž seděl na přepravce a pil pivo. Zareagoval až na opakované výzvy policistů, kteří poté muže zajistili. U muže provedli dechovou zkoušku a naměřili mu hodnotu 2,25 promile alkoholu. Opilého muže policisté odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Muž je podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku a přestupku proti veřejnému pořádku, případ policisté šetří.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

23. září 2019

