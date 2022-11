Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poděkování všem, kteří přispěli na zemřelého kolegu

KRAJ - Krajský ředitel spolu s policejním kaplanem předal v těchto dnech finanční šek chlapcům, kterým zemřel otec a náš kolega, Zdeněk Fišer. Dlouhých 25 let pracoval na dopravním inspektorátu v Rakovníku.

Dne 1. srpna 2022 vyhlásil generál Václav Kučera, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, spolu s plukovníkem Jiřím Ignácem Laňkou z Křesťanské policejní asociace, finanční sbírku na podporu pozůstalých chlapců, kteří přišli o svého otce.

V červnu letošního roku zemřel ve věku 45 let náš dlouholetý kolega, Zdeněk Fišer, který svůj profesní život sdílel s policisty ve Středočeském kraji, zejména na Rakovnicku. Celých 25 let zasvětil službě na dopravní policii v Rakovníku, kde vyšetřoval dopravní nehody.

Pro jinak zdravého kolegu byl životním zlomem Silvestr 2021, kdy při návštěvě libereckého areálu Ještěd a celodenním lyžování večer zkolaboval a byl převezen do Krajské nemocnice v Liberci. Tam mu po několika vyšetřeních diagnostikovali ucpání cév následkem otoku mozku, kde mu našli nádor. Prognóza léčení, či zlepšení stavu, byla však mizivá. Do té doby naprosto zdravého a sportovně založeného Zdeňka, který aktivně běhal půlmaratony i maratony (např. v rámci projektu: https://www.sportisimo.cz/behame/sportisimo-hvezdy/2018/otavova-fiser/), uvedli lékaři do umělého spánku.

V únoru 2022 byl pak převezen do nemocnice v Rakovníku, kde byl taktéž v umělém spánku napojen na podpůrných přístrojích. Jedenáctý červnový den ale svůj boj o život definitivně prohrál. Zdeněk se tak nikdy nedozvěděl, co bylo příčinou jeho kolapsu, neboť od osudného dne, 31. 12. 2021, kdy zkolaboval, byl udržován v umělém spánku a z něho se již neprobudil. Jeho kolegové pak následně pouze vzpomínali, že si občas stěžoval na bolesti hlavy. Nikdy jim ale nepřikládal zvláštní důležitost a nikdy nevyhledal ani lékařskou pomoc.

Příběh Zdeňka Fišery je však o to smutnější a závažnější, že mu předcházely ještě další nemilé a tragické události . . .

Zdeněk se totiž do své smrti staral o své dva syny, kterým bylo letos v červenci 17 a 19 let. Bohužel jeho rodinu postihla již v roce 2016 první tragická rána. Ve věku 39 let, po dlouhé vážné nemoci, kvůli které byla od roku 2013 upoutána na lůžko, zemřela jeho manželka Renata. V té době bylo synům 11 a 13 let. Ze dne na den tak přišel Zdeněk o milující manželku a oba dva synové o tu nejlepší maminku. Zdeněk se o oba syny staral, snažil se jim nahradit chybějící maminku, vedl je ke sportovním aktivitám, byl příkladným tátou. Sám se navíc musel poprat s „odchodem“ své milované ženy, kterou mu vzala zákeřná rakovina.

Oběma synům, Alešovi (17) i Adamovi (19), se naplno věnoval 6 let, než zemřel i on. . . Jeho synové jej denně v nemocnici navštěvovali. Na MP3 mu nahrávali jeho oblíbené písničky, vzkazy, informovali o dění v rodině v domnění, že je slyší a snad se probudí. Jejich otec jim už ale nebyl schopen stisknout ruku, pohladit je, popovídat si . . . nestihl se s nimi ani rozloučit.

Jednu krásnou čtyřčlennou rodinu postihla během šesti let ta největší tragédie. Děti, Aleš a Adam, přišly o to nejcennější ve svém životě – nejprve o svou maminku, a pak i otce, našeho kolegu, Zdeňka Fišera. Oba chlapci musí nyní zvládat a překonávat překážky ve svém životě bez podpory rodičů. Nejbližším člověkem jim je nyní sestra našeho kolegy, která se jim snaží být alespoň částečnou náhradou za milující rodiče, kteří jim tak předčasně odešli.

Na tuto situaci, a pro oba syny velmi závažnou lidskou tragédii, zareagoval ředitel středočeské policie, generál Václav Kučera spolu s Křesťanskou policejní asociací vyhlášením veřejné sbírky, která byla ukončena 31. října 2022. Přispěli na ni policisté a občanští zaměstnanci policie z celé České republiky.

V těchto dnech předal generál Kučera, spolu s policejním kaplanem, Jiřím Ignácem Laňkou, oběma chlapcům - Adamovi a Alešovi - symbolický šek s vybranou finanční částkou 274 000 korun. "Jsem si vědom toho, že peníze nemůžou nikdy nahradit vaše rodiče. Přesto jsme vám chtěli alespoň nějakým způsobem pomoci a alespoň finančně podpořit, třeba při vašich studiích. Váš otec byl skutečně příkladným policistou, který měl svou práci rád a vzhledem k jeho povaze byl i on sám mezi svými kolegy velmi oblíbený. Moc vám oběma přeji, abyste při svém nelehkém životním startu byli hlavně silní," sdělil oběma pozůstalým chlapcům krajský ředitel, generál Václav Kučera.

Kromě finančního daru předal generál Kučera oběma chlapcům ještě policejní ocenění pro jejich otce. Za dlouhodobou a oddanou službu po linii dopravního inspektorátu, zvláště za dlouhodobé dosahování velmi dobrých služebních výsledků a významný přínos při budování a prosazování dobrého jména policie jim předal Čestnou medaili policejního prezidenta - in memoriam.

Předávání symbolického finančního šeku s vybranou finanční částkou se spolu s Adamem a Alešem zúčastnila také sestra zemřelého kolegy, Hana Švecová, která se o chlapce velmi příkladně stará a snaží se jim nahradit péči obou rodičů.



mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

24. listopadu 2022





vytisknout e-mailem