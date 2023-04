Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Poděkování všem, kteří přispěli do sbírky na našeho kolegu

PLZEŇSKÝ KRAJ – Ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje spolu s policejním kaplanem předali v uplynulém týdnu finanční šek Jiřímu Štruncovi, teď již bývalému policistovi z obvodního oddělení Plzeň 4.

Dne 23. prosince 2022 vyhlásil ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Jaroslav Vild, spolu s policejním kaplanem Jiřím Ignácem Laňkou z Křesťanské policejní asociace, finanční sbírku na podporu kolegy z obvodního oddělení Plzeň 4, který se těžce zranil při skoku do vody.

K nešťastné události došlo ke konci srpna loňského roku v malé obci na Plzeňsku. Jirka si užíval zasloužené chvíle volna se svými nejbližšími až do okamžiku, kdy se při skoku do bazénu zranil tak nešťastně, že upadl do bezvědomí a i přes okamžitou pomoc příbuzných a následnou profesionální první pomoc, dosud zdravý a vitální muž a nadšený sportovec, ochrnul na celé tělo.

V jediném okamžiku se tak změnily osudy desítky lidí a rodina našeho kolegy se nečekaně ocitla ve složité, psychicky a ekonomicky náročné životní situaci.

Krajské ředitelství se proto ve spolupráci s Křesťanskou policejní asociací rozhodlo vyhlásit veřejnou sbírku, která byla ukončena 28. února 2023.

Jiří je v současné době hospitalizován v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, kde každý den pravidelně cvičí a rehabilituje. Daří se mu dobře a dělá velké pokroky.

A právě do Kladrub se za Jiřím vydal krajský ředitel plk. Vild spolu s policejním kaplanem plk. Laňkou a s ředitelem Městského ředitelství policie Plzeň plk. Machuldou, aby mu předali symbolický šek s vybranou finanční částkou 445 tisíc korun, přičemž finanční prostředky byly zaslány na účet rodiny.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, ať již jednotlivcům či organizacím, kteří na sbírkový účet přispěli jakoukoliv částkou. Velmi si vážíme tohoto projevu solidarity a lidskosti. Děkujeme a přejeme Jiřímu do budoucna hodně štěstí.

por. Michaela Raindlová

6. dubna 2023

