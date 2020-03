Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Poděkování karlovarské policie

KARLOVARSKÝ KRAJ – Jsme v tom společně.

V Karlovarském kraji již týden probíhá bezpečnostní opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19. Nařízením vlády došlo k dočasnému znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích České republiky s Německem. Policisté provádějí kontroly na 13 hraničních přechodech v našem kraji, kdy 3 z nich jsou určeny k překročení státní hranice především pro osoby pracující v blízkém příhraničí a při dodržení dopravních omezení i pro nákladní silniční dopravu. Dále policisté každodenně kontrolují dodržování všech dalších nařízení vlády.



Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje si velice váží pomoci, které se v těchto těžkých chvílích policistům dostává od představitelů kraje, regionálních měst a obcí napříč celý krajem, dále společností, drobných živnostníků a samozřejmě samotných občanů.



Nabízíte nám pomoc s ochrannými prostředky, policistům na hraničních přechodech poskytujete drobné občerstvení, vyrábíte dezinfekci či nabízíte pomoc ve formě dezinfekce služebních automobilů nebo pomáháte se zajištěním zázemí pro policisty sloužící na hraničních přechodech. Je toho však mnohem více a tato podpora dodává sílu a energii zejména policistům v ulicích a na hraničních přechodech, pro které je v těchto dnech služba ještě více náročnější, a to jak po fyzické, tak psychické stránce.



„Chtěl bych všem svým policistům, zaměstnancům, lidem žijícím v našem kraji, Karlovarskému kraji a obcím s rozšířenou působností a všem dalším samosprávám velmi a velmi poděkovat za to jakou podporu, lidskou a materiální nám jako Policii ČR poskytují. Není to jednoduchá doba pro nikoho a jen společně tomu dokážeme čelit. Všichni dělají maximum a za to jim ze srdce děkuji,“ uvedl plk. Mgr. Petr Macháček ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.



Za veškerou pomoc děkujeme a jsme rádi, že JSME V TOM SPOLEČNĚ.





mjr. Bc. Kateřina Krejčí

nprap. Jakub Kopřiva

20. 3. 2020





