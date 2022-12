Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Poděkování hradeckým „dopravákům“

HRADECKO – Ta nejcennější zpětná vazba.

V uplynulých dnech obdrželi královéhradečtí dopravní policisté poděkování od ženy, s níž se před tím setkali při vyšetřování dopravní nehody v Hradci Králové. Žena se jako řidička stala účastnicí dopravní nehody a se zraněními byla odvezena na lékařské ošetření. Její malý syn na místě dopravní nehody zůstal, postarali se o něho právě oba dopravní policisté.

„Vaši lidé se mu věnovali, policistka mu poskytla psychickou pomoc a podporu,“ přibližuje situaci v děkovném dopisu řidička.

„Z nehody a ze zranění jsem byla velmi rozrušená, uklidnili mě a hlavně mne poradili, jak mám dále postupovat, kde mám rozbité auto a co je třeba neprodleně udělat. Za to jim chci ještě jednou přes Vás poděkovat. Jejich pomoc a jednání bylo naprosto profesionální a bezvadné. Je vidět, že jsou dobře vyškoleni a svoji práci dělají dobře.... mají výborné vystupování a jednání s lidmi. Skvěle reprezentují Dopravní policii ČR a dělají ji dobré jméno. Děkuji Vám za to, že zaměstnáváte a řídíte takové policisty,“ dodává v dopisu řidička.

Každé takové poděkování policisty potěší, je to pro ně velice cenná zpětná vazba.

Znění děkovného dopisu je anonymizováno a redakčně kráceno.

mjr. Magdaléna Vlčková, 22.12.2022

