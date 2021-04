Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Poděkování dětí

MS kraj - prevence ve školách v období pandemie

Ani limit pandemie nezpůsobil pozastavení preventivních aktivit směřujících k dětem, nejzranitelnějším obětem. Ačkoliv preventisté zatím za dětmi do škol docházet nemohou, díky spolupráci s pedagogy se daří děti učit bezpečnému chování i v současnosti. V uplynulých měsících jsme dětem cílili rozličné preventivní výukové materiály. Ohromným překvapením pro nás bylo poděkování dětí, které jsme obdrželi. Poděkování nám udělalo nesmírnou radost (a s laskavým svolením paní ředitelky) sdílíme výjimečnou reakci i s ostatními.

Milé paní policajtky, milí páni policajti,

My víme, že máte moc práce, ale prosím, najděte si chviličku a přečtete si, co se nám minulý týden ve škole stalo.

Byl to den jako každý jiný, ráno nás rodiče dovedli do školy, my jsme si na chvíli pohráli s kamarády a v osm hodin jsme se přemístili do počítačové učebny, kde každému z nás začínají online hodiny. A když jsme se po obědě vrátili zpátky do herny, tak tam stála! Že nevíte, co tam bylo? No, představte si, že k nám do školy přivezli vééélkou krabici! Krabici tak moc velkou, že i pan školník měl co dělat, aby nám ji vynesl do druhého patra. Vůbec nikdo netušil, co se v ní může skrývat. Když ji paní vychovatelka opatrně nůžkami otevřela, tak jsme zjistili, že jsou v ní super věci od Vás. Víte, už od školky si přeji, že se jednou stanu policajtem. Pomáhat, chránit ostatní lidi, ale taky vyslýchat zločince. Ne, že by v našíškole byly zlobivé děti, ale chtěl jsem si to zkusit, a tak jsem vyslechl pár kamarádů. Ptal jsem se jich, co se jim z té velké krabice líbíúplně nejvíc a tady je pár odpovědí:

„Mně se nejvíc líbí policejní Double, jenom se musím některé obrázky naučit poznávat.“

„Nejvíc se mi líbí pexeso s dopravními značkami a pak ty omalovánky.“

„Moc se mi líbí ta knížka s pohádkami o policajtech.“

„Největší radost mám z pracovních sešitů, kde jsou křížovky a osmisměrky, protože je ráda luštím.“

„Nejlepší jsou ty deskové hry, u těch si užijeme moc srandy!“

Jak už jste nejspíš pochopili, tak jste nám udělali opravdu velkou radost. My bychom Vám tímto chtěli mockrát poděkovat. Nejen za ty dárky, ale také za to, jak nám všem pomáháte a jak se staráte, aby bylo v naší republice vše v pořádku. Snad tohle hezké chování budeme moct jednou vrátit i my Vám, nebo třeba Vašim dětem.

Tak ještě jednou MOOOC DĚKUJEME!!!

Děti rodičů IZS :-)

Základní škola a Mateřská škola 17. listopadu 1225, Kopřivnice.

Milé děti,

velmi si vážíme a hlavně Vám moc děkujeme za nádherné reakce v podobě dopisu. Vážení pedagogové i Vám si dovolujeme poděkovat za spolupráci. Věříme, že s pomocí preventivního materiálu (deskových her, knihy „Policejní pohádky“, omalovánek, pexes aj..) si zábavnou formou přiblížíte bezpečné chování např. v dopravě, na internetu, venku nebo doma. A už se moc těšíme, až se společně zase potkáme ve škole při besedě.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

por. Bc. Martina Jablońská

komisař oddělení prevence

25. dubna 2021

