Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podcenil únavu?

BŘECLAVSKO: Smrtelná nehoda uzavřela silnici I/52 u Mikulova.

Tragická dopravní nehoda uzavřela dnes časně zrána komunikaci I/52 u Mikulova, komunikace byla do osmé hodiny dopolední neprůjezdná. Osmapadesátiletý cizinec přejel se svým osobním vozem Hyundai z nezjištěných příčin do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím zahraničním obytným vozem. Řidič Hyundaie na následky zranění zemřel na místě, jeho spolujezdkyně byla s vážnými zraněními převezena do nemocnice. Osádka obytného vozu vyvázla s lehčími zraněními. Okolnostmi dopravní nehody se zabývají dopravní policisté, je pravděpodobné, že svoji roli zde mohla sehrát i únava nebo mikrospánek na dlouhé cestě. Alkohol byl u řidiče obytného vozu vyloučen.

Připomínáme proto, že se vyplatí při plánování delší cesty počítat i s prostorem pro odpočinek. Únava za volantem je velmi nebezpečná.

por. David Chaloupka, 28. srpna 2021

vytisknout e-mailem