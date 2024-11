Podcast: Upoutávka

Něco se chystá. Málo kdy Policie ČR upozorňuje na to, že se něco připravuje...

Takže pojďme se společně těšit a my vám slibujeme, že to NĚCO nebude zaklepání zásahovky na vaše dveře 😁 (poznámka editora: Neslibujeme to všem a plošně 🤪)



🎙️ PODCAST POLICIE - Odhalujeme skutečný svět policie, neuvěřitelné příběhy policistek a policistů či témata, která budí zájem společnosti. Jediný oficiální podcast v českém éteru ze zákulisí Policie České republiky!

👉 Připravte se na autentický pohled na svět policie.

🎧 Dostupné na podcastových platformách a https://www.policie.cz/podcast.

25. listopadu 2024

Související dokumenty Podcast: Upoutávka

Velikost souboru: 2,4 MB / formát MP3



