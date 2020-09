Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podařený motorista se vydal na výlet

BLANENSKO: Na benzín zpátky už mu však nezbylo. Peníze se proto rozhodl opatřit jinou cestou.

Na začátku září se rozhodl třiatřicetiletý muž ze Středočeského kraje navštívit svého známého na Moravě. Poté, co utratil veškeré své peníze, zjistil, že nemá na cestu zpátky. Dostat se domů za každou cenu se mu v hlavě zrodil neobvyklý nápad. Místo žádosti s prosbou o pomoc u kamaráda se vydal na cestu. Nejdříve natankoval na čerpací stanici benzin v hodnotě 150 korun a ujel bez placení. Záhy však zjistil, že za pár litrů benzínu se domů opravdu nedostane. Auto s prázdnou nádrží tak odstavil o pár kilometrů dál v obci Bořitov. Poté ve voze usnul a probudil ho až v brzkých ranních hodinách hlad. Vydal se tedy do místní prodejny, kde se snažil vypáčit vchodové dveře, avšak bezúspěšně. Nakonec se spokojil s pečivem, které našel na zadní rampě v uzamčené skříni, kterou násilím poškodil a otevřel. Jídlem posilněný muž poté vyrazil na další lup, tentokrát za účelem získání prostředků na cestu domů. V místní firmě odcizil odřezky nerezového materiálu, které měl v plánu zpeněžit. Tyto naložil do poblíž stojícího kontejneru na plastový odpad a vydal se ke svému vozidlu. Podezřelé jednání neznámého muže zaujalo místního občana, který celou věc oznámil prostřednictvím tísňové linky 158. Blanenští policisté po příjezdu na místo zloděje ihned zadrželi a převezli na policejní služebnu. Svým jednáním způsobil škodu ve výši téměř 50 tisíc korun. Kriminalisty mu tak bylo sděleno podezření z přečinu krádež a poškozování cizí věci. Vzhledem k tomu, že byl 33letý muž v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost odsouzen, hrozí mu nyní v případě odsouzení trest odnětí svobody až na tři léta.

por. Lenka Koryťáková, 23. září 2020

