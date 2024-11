Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pod záminkou pomoci s nákupem několikrát okradl seniorku

ROKYCANY – Kriminalisté obvinili sedmadvacetiletého muže, který kradl po propuštění z vězení. Na svobodě dlouho nepobyl, v současné době je zase ve věznici.

Rokycanští policisté dne 6. listopadu 2024 přijali oznámení třiaosmdesátileté ženy, že byla zřejmě okradena. Chodí o chodítku, a když přišla k bytovce, tak jí do dveří pomáhal mladík, který byl hodný a pomohl jí vynést nákup do patra. Doma pak zjistila, že jí v peněžence chyběly peníze. Policisté na případu začali ihned pracovat. Z vyžádaných kamerových záznamů zjistili, že pachatelem by mohl být jim dobře známý sedmadvacetiletý muž, který byl v červenci letošního roku propuštěn z výkonu trestu za spáchání loupeže, několika krádeží a za maření výkonu úředního rozhodnutí. Od té doby, co vyšel ven z vězení, začal zase páchat trestnou činnost, kterou rokycanští policisté s kriminalisty úspěšně objasňovali a sdělili mu podezření ze spáchání několika krádeží v prodejnách, vloupání do dvou osobních motorových vozidel, krádeže jízdního kola a za porušování domovní svobody.

Dne 8. listopadu 2024 měli tohoto muže na výslechu k jiné věci na obvodním oddělení. Téměř ve stejné době, kdy mu sdělovali podezření ze spáchání jiné krádeže, oznámila výše uvedená seniorka, že byla opět okradena. Mladý muž se doznal, že tuto paní okradl během měsíce října a listopadu pětkrát. Vždy využil toho, že jí pomohl s nákupem, a přitom jí z peněženky ukradl peníze. Dále vyšlo najevo, že pár dní předtím ukradl v prodejně peněženku sedmaosmdesátiletému muži. Podezřelý si tak přišel celkem na 19 tisíc korun. Tohoto jednání se dopustil, ačkoliv byl v posledních třech letech rozsudkem Okresního soudu v Rokycanech odsouzen pro zločin loupež.

Policisté sedmadvacetiletému muži dne 9. listopadu 2024 za spáchání těchto šesti skutků sdělili podezření a konali zkrácené přípravné řízení (zkrácené přípravné řízení musí skončit nejdéle do dvou týdnů ode dne, kdy je podezřelému sděleno podezření a je postaven před soud). V tomto případě se jednalo o „super rychlé“ zkrácené přípravné řízení, protože podezřelý byl odsouzen již za dva dny, v pondělí 11. listopadu 2024, k trestu odnětí svobody v délce trvání 16 měsíců.



por. Mgr. Dagmar Brožová

13. listopadu 2024

