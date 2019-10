Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pod vlivem způsobil dvě dopravní nehody

CHEBSKO – Devětašedesátiletý muž policistům nadýchal 1,50 promile alkoholu.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětašedesátiletého muže z Františkových Lázní, kterého obvinili ze spáchání přečinů těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky.

Obviněný měl v konci července letošního roku řídit osobní automobil značky Škoda, a to i přesto, že před jízdou požil alkoholické nápoje. V odpoledních hodinách měl v obci Třebeň na Chebsku způsobit dopravní nehodu. K té mělo dojít tak, že devětašedesátiletý muž zřejmě nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky, při odbočování vjel do protisměru a narazil do projíždějícího automobilu značky Volkswagen. Ani to ho ovšem nezastavilo, protože měl okamžitě pokračovat v jízdě. O několik set metrů dále měl znovu přejet do protisměru a střetnout se s protijedoucím vozidlem značky Škoda. Při této dopravní nehodě mělo dojít ke zranění dvaapadesátileté řidičky, která byla následně ošetřena a hospitalizována v chebské nemocnici. Po příjezdu policejní hlídky se muž podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,42 a 1,50 promile alkoholu.

V případě prokázání viny hrozí devětašedesátiletému muži trest odnětí svobody až na čtyři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

7. 10. 2019

