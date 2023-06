Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pod vlivem drog způsobil několik dopravních nehod

Český Krumlov – Pachatel má na svědomí hned několik trestných činů.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově aktuálně zahájili trestní stíhání pětadvacetiletého muže z Českobudějovicka. Ten má na svědomí hned několik trestných činů. Vše se odehrálo v úterý 20. 6. 2023 v odpoledních hodinách. Obviněný muž řídil v obci Velešín na Českokrumlovsku osobní automobil tovární značky Škoda Octavie, na kterém byly připevněny registrační značky, které v tu dobu procházely pátráním. Vozidla si proto všimla hlídka kaplických policistů a chtěla ho předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat. Řidič si všiml policejního vozidla ještě dřív, než hlídka použila světelnou a zvukovou signalizaci s nápisem STOP Policie a začal ihned ujíždět. Při ujíždění však přední částí vozidla narazil do jednoho z domů. Tím to však neskončilo. Vozidlo se totiž od domu odrazilo a na místě srazilo chodkyni. Tato skutečnost však pachatele vozidlo zastavit nedonutila. Ten tak pokračoval v jízdě a způsobil další dopravní nehodu. Tentokrát se střetl s vozidlem tovární značky Ford. Obviněný však opět nezastavil a pokračoval v ujíždění směrem na Kaplici. Vozidlo zastavil až na autobusové zastávce u obce Zvíkov na Českokrumlovsku. Zde byl hlídkou za pomoci donucovacího prostředku hrozba namířenou střelnou zbraní vyveden z vozidla a sveden na zem, kde mu byla přiložena služební pouta. Hlídka lustrací na místě zjistila, že muž má vysloven zákaz řízení motorových vozidel, který mu má skončit až v roce 2025. Provedený test na přítomnost jiných návykových látek navíc u řidiče vyšel pozitivní na látky amfetamin a metamfetamin. Kriminalisté ho nyní obvinili z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Tomu tak v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Pod tiskovou zprávou naleznete video z pronásledování.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

22. června 2023

Související dokumenty Video z pronásledování pachatele

Velikost souboru:26,2 MB / formát MP4

