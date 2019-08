Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Pod vlivem drog ujížděla policistům

Bruntál - v autě vezla drogy

Policejní komisařka z oddělení obecné kriminality v Krnově zahájila v těchto dnech trestní stíhání 25leté ženy ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Žena, která má uložen zákaz řízení motorových vozidel, měla s autem ujíždět policistům, být pod vlivem návykových látek a v automobilu převážet drogy. Přes 100 gramů pervitinu, tablety s neznámou látkou, sušenou rostlinnou hmotu a hotovost přesahující 90 tisíc korun. Při následné domovní prohlídce v jejím bydlišti policisté zajistili také věci sloužící k aplikaci či distribuci drog a seznamy odběratelů drog.

Obviněné je kladeno za vinu, že dne 19. 8. 2019 po předchozím požití návykové látky měla řídit v Krnově vozidlo Škoda Octavia. Auto chtěli zkontrolovat krnovští policisté, ale na výzvu k zastavení řidička nereagovala a naopak začala s autem zrychlovat a před policisty ujíždět směrem na Město Albrechtice. Policisté vozidlo pronásledovali a po ujetí cca 15 km ve Městě Albrechticích bylo auto hlídkou zastaveno. Policisté zjistili, že řídila obviněná žena, která nikdy nevlastnila řidičský průkaz, má uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a to do roku 2021. Lustrací v policejních evidencích bylo zjištěno, že je současně prověřována ve dvou dalších případech v souvislosti s neoprávněným řízením vozidla v době zákazu. U mladé řidičky byl proveden pozitivní orientační test na přítomnost drog. Při prohlídce vozidla policisté nalezli větší množství bílé krystalické látky, tablety, sušenou rostlinnou hmotu a finanční hotovost. Žena byla zadržena a následně obviněna z výše uvedených trestných činů.

Kriminalisté ji také obvinili z toho, že měla nejméně od května do svého zadržení prodávat uživatelům v okrese Opava pervitin. Ke své trestné činnosti se doznala, policistům uvedla, že návykové látky ve vozidle měly být určeny k dalšímu prodeji. Drogu měla prodávat za částku 1000 až 1400 korun za gram, týdně pak prodávala sedmi až osmi odběratelům po dávkách od 0,1g až do 1 gramu pervitinu. Obviněná se k vytýkané trestné činnosti doznala. Trestní stíhání je vedeno vazebně a hrozí jí trest odnětí svobody až do výše deseti let.

por. Bc. Pavla Jiroušková

26. 8. 2019

