Pod vlivem drog poškodil řidič zabezpečovací zařízení na železnici

MOSTECKO - K nehodě došlo v úterý v podvečer u Bělušic.

V úterý kolem 17 hodiny řešili policisté 38letého řidiče vozidla Subaru. Ten jel po silnici od Odolic směrem k železničnímu přejezdu u Bělušic, kde však vyjel mimo vozovku a poškodil rozvodnou skříň světelného zabezpečovacího zařízení blízkého železničního přejezdu. Tím došlo k jeho vyřazení z provozu. Ani to řidiče v jeho jízdě nezastavilo a pokračoval dále po travnaté ploše podél kolejí a to do vzdálenosti 240 metrů. Jeho chování nemělo příčinu v blížícím se úplňku, což policisté zjistili při provedení drogového testu. Ten totiž prokázal přítomnost kokainu v těle řidiče. Škoda, kterou způsobil je předmětem dalšího šetření. Policisté se celou událostí zabývají pro podezření ze spáchání přečinů poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky.

2. srpna 2023

