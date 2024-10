Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pod vlivem drog a se zákazem řízení vyjel do ulic města

JABLONEC NAD NISOU – Muž za volantem vozidla na sebe policisty upozornil nefunkčními světly.

V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 39letému muži podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní, kterého se dopustil 20. září letošního roku v ulicích Jablonce nad Nisou. Tehdy odpoledne kolem patnácté hodiny v ulici Palackého na sebe upozornil policisty z oddělení hlídkové služby. Ti se zcela náhodně za něj zařadili do běžného provozu z místa kontroly jiného řidiče. Po chvilce jízdy se ovšem policisté všimli, že vozidlu jedoucímu před nimi správně nefungují zadní světla. Z tohoto důvodu se tedy rozhodli řidiče s vozem zastavit, což se jim následně ve Mšeně na parkovišti u Kauflandu podařilo. Provedenou kontrolou však zjistili, že řidič má v současné době vysloveny dva platné zákazy řízení, a to jeden do dubna 2025 a druhý dokonce až do dubna 2028. Alkohol u něj na místě policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ovšem výsledek následně provedeného testu na přítomnost omamných a psychotropních látek už vyšel podezřelému pozitivně, a to na látku amphetamin/metamphetamin. Policisté muže na místě zadrželi a k provedení dalších úkonů převezli na obvodní oddělení, odkud byl po těchto úkonech trestního řízení propuštěn na svobodu. Nyní mu za spáchání uvedeného trestného činu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky.





2. 10. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

