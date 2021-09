Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pod vlivem alkoholu způsobili dopravní nehodu

RAKOVNICKO – Nesedejte za volant, když jste požili alkohol či jinou návykovou látku.

Ke dvěma dopravním nehodám, jejichž hlavní příčinou byla přítomnost alkoholu v dechu u řidičů, vyjížděli policisté společně s hasiči a záchranáři. Oba řidiči jsou v současné době podezřelí z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

K první dopravní nehodě došlo 10. září, půl hodiny před půlnocí, v Rakovníku v ulici Dukelských hrdinů, poblíž nemocnice. Podle dosavadního šetření řídil 35letý muž osobní vozidlo Ford ve směru z centra města na Kněževes, přičemž vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl odbočit vpravo a s vozem přejel na travnatý břeh, kde narazil do dopravního značení a poštovní schránky. Po nárazu vůz vylétl do vzduchu a poté přední částí automobilu havaroval do zděného oplocení areálu nemocnice. Policisté řidiče vyzvali k dechové zkoušce, kdy přístroj naměřil pozitivní výsledek s hodnotou více než 2 promile.

Druhý den, tj. v sobotu 11. září, po třinácté hodině, byla vyslána hlídka policie na parkoviště u obchodního domu ve Fojtíkově ulici v Rakovníku, kde 59letý řidič vozidla Renault po předchozím požití alkoholu nezvládl řízení a narazil do zaparkovaného auta Audi. Přístroj na měření alkoholu prokázal jeho přítomnost s hodnotou dosahující téměř 3 promile.

Oběma řidičům hrozí v případě odsouzení trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, neboť způsobili dopravní nehodu pod vlivem alkoholu.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

14. září 2021

