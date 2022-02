Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pod vlivem alkoholu způsobila nehodu, navíc řídila i přes platný zákaz

HOLÝŠOVSKO – Dopravní policisté ženě sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Rozbor krve totiž prokázal, že měla žena v krvi přes dvě promile alkoholu.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Domažlicích v pondělí sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky 34leté ženě. Ta v první polovině prosince loňského roku v odpoledních hodinách jela se svým vozidlem Opel Astra po silnici I/26 ve směru od obce Holýšov na obec Stod. Při tom na rovném úseku komunikace přejela do protisměrného jízdního pruhu, kde se levou částí vozidla střetla s levou zadní částí protijedoucího osobního automobilu značky Renault Espace. Následně vyjela vlevo mimo pozemní komunikaci, kde narazila do křoví a s vozidlem se přetočila přes střechu na levý bok do lesního porostu. Při nehodě došlo k lehkému zranění řidičky, které si vyžádalo lékařské ošetření. Policisté na místě zjistili, že žena řídila vozidlo i v době, ve které jí byl vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Provedený rozbor krve u řidičky prokázal přes dvě promile alkoholu v krvi. Dopravní nehodou žena způsobila škodu přesahující částku 110 000 korun.



nprap. Barbora Šmaterová

1. 2. 2022

