Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu

SOKOLOVSKO – Způsobil škodu 11 tisíc korun.

Policisté z dopravního inspektorátu v Sokolově sdělili podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky 29letému muži ze Sokolovska.

Ten měl 22. dubna 2019 ve večerních hodinách řídit osobní motorové vozidlo značky Škoda ve Vřesové. Řidič vozidla nezvládl řízení a vlivem své opilosti v prostoru křižovatky vjel vlevo do protisměru, kdy následkem toho naboural do pravého boku vozidla značky Renault, které bylo v tu dobu zaparkované a následně do kovového zábradlí. Poté měl své vozidlo odstavit a z místa odejít pryč. Na místo dopravní nehody se měl vrátit až později. S řidičem policisté provedli orientační dechovou zkoušku. Ta vyšla s pozitivním výsledkem 1,8 promile alkoholu. Dále byl vyzván k lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu, kterému se podrobil. Policisté muži následně zadrželi řidičský průkaz a další jízdu mu zakázali.

V případě prokázání viny hrozí 29letému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

20. 6. 2019

