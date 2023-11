Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pod vlivem alkoholu zavinil dopravní nehodu

JABLONECKO – Pít alkohol večer, když ráno máte usednout za volant, se rozhodně nevyplácí. Dopravní nehoda z dnešního rána je toho jen důkazem.

Dnes v půl sedmé ráno se stala dopravní nehoda ve Smržovce v ulici Hlavní na silnici číslo 14. Řidič s vozidlem VW Transporter jel ve směru od centra města do Tanvaldu, kde před areálem pekárny nedodržel bezpečnou vzdálenost před ním jedoucím vozidlem Dacia Logan, jehož řidič odbočoval vpravo. Řidič s vozem VW Transporter tak zezadu do vozidla Dacia narazil. Při tomto střetu nebyl naštěstí nikdo zraněn. Policisté ovšem provedenou dechovou zkouškou u řidiče VW Transporter v dechu naměřili hodnotu alkoholu 0,70 promile. Tento řidič s naměřenou hodnotou souhlasil a policistům uvedl, že včera večer v době od 19 do 22 hodin vypil celkem pět dvanáctistupňových piv. Řidičský průkaz mu následně policisté zadrželi na místě. Výsledek dechové zkoušky u řidiče druhého vozu byl negativní. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.

V souvislosti s touto dopravní nehodu upozorňujeme všechny řidiče, kteří vědí, že ráno budou muset usednout za volant vozidla, aby velmi zodpovědně zvážili konzumaci alkoholu ve večerních a nočních hodinách. Uvědomte si tedy všechna rizika a následky, které vám může v tomto směru vaše případná nezodpovědnost způsobit!





3. 11. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

