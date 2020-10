Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pod vlivem alkoholu utekl z místa dopravní nehody

LIBERECKO – Muži, který havaroval pod vlivem alkoholu ve Frýdlantu a z místa nehody utekl, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

Dnes policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci ve zkráceném přípravném řízení sdělili 33letému muži podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil 3. října letošního roku. Tehdy večer krátce po dvacáté hodině ve Frýdlantu řídil vozidlo Škoda Octavia, se kterým v místech poblíž kavárny Jazz vjel do venkovní zahrádky, kde narazil do dvou květináčů, jednoho slunečníku a ještě do vedle zaparkovaného vozidla Škoda Roomster. Podezřelý ovšem dále pokračoval v jízdě směrem ke kostelu, kde narazil do kovového sloupku, který tímto nárazem vyvrátil. Na tomto místě vozidlo Škoda Octavia ponechal a utekl, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Později byl policisty vypátrán a krátce po jednadvacáté hodině při provedené dechové zkoušce mu byla naměřena hladina alkoholu v dechu 1,76 promile. Podezřelý s naměřenou hodnotou souhlasil a k požití alkoholu před jízdou se přiznal. Ke zranění osob naštěstí nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 37.000,- Kč. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, a to vzhledem ke skutečnosti, že při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu.





22. 10. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

