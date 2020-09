Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pod vlivem alkoholu řídila hned dvakrát

TRUTNOVSKO – Po druhé to skončilo nehodou.

DN - Libeč - Debrné.Hned dvakrát během několika hodin policisté řešili 41letou řidičku, která včera 23. září usedla pod vlivem alkoholu za volant. Nejdříve ji hlídka zastavila ve vozidle Ford krátce před třetí hodinou odpoledne na ulici Polská v Trutnově. Provedené dechové zkoušky u ní prokázaly pozitivní hodnoty 1,87 a 1,55 promile alkoholu. Na místě ji proto policisté zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. To však ženu zanedlouho neodradilo od dalšího porušení zákona. V pět hodin odpoledne totiž řídila stejné vozidlo znovu mezi obcí Libeč a Debrné u Trutnova. Na účelové komunikaci nezvládla průjezd prudké pravotočivé zatáčky a dostala smyk. Následně pravým bokem narazila do svodidel. Po střetu pak dále pokračovala v jízdě ve smyku a po průjezdu následující levotočivé zatáčky skončila vlevo mimo vozovku, kde narazila do složených klád. Také v tomto případě u ní dechové zkoušky prokázaly hodnoty dosahující téměř dvou promile alkoholu. Z nehody žena vyvázla bez zranění. Hmotná škoda je vyčíslena na 100 tisíc korun.

Ženě nyní v případě odsouzení z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí až tři roky vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.

nprap. Lukáš Vincenc

24. září 2020, 10:02

