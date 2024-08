Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pod vlivem alkoholu, opiátů a bez řidičáku

JESENICKO - S platným zákazem řízení a ještě pod vlivem usedl za volant a zastavil se až o strom.

V pátek 16. srpna krátce před 3. hodinou ranní došlo v obci Velká Kraš na Jesenicku k dopravní nehodě osobního vozidla. Dvaadvacetiletý řidič automobilu Škoda Fabia ve směru jízdy od obce Kobylá nad Vidnavkou k obci Vidnava nezvládl průjezd zatáčkou a havaroval. Podle zjištěných informací při jízdě pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a dopravně technickému stavu vozovky. Přičemž s autem dostal smyk, vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Řidič se podrobil odborné dechové zkoušce, která vyšla pozitivně s výsledky 1,75 a 1,69 promile. Nejinak vyšel také orientační test na přítomnost návykových látek, který ukázal přítomnost opiátů. Řidič byl převezen do jesenické nemocnice k ošetření. Policisté navíc lustrací zjistili, že má až do roku 2025 platný zákaz řízení motorových vozidel. Způsobená hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Dopravní nehodou se i nadále zabýváme.

por. Mgr. Ivana Skoupilová

16. srpna 2024

