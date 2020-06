Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pod vlivem alkoholu odjel z místa dopravní nehody

JABLONECKO – Řidiči, který odjel z místa dopravní nehody, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

Minulý týden policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 45letému muži podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil 23. května letošního roku. Tehdy v noci krátce po jednadvacáté hodině ve Smržovce řídil motorové vozidlo Chevrolet Spark a při jízdě v ulici Husova ve směru od Tanvaldu do Jablonce nad Nisou na rovném úseku neodhadl boční odstup od zaparkovaných vozidel Škoda Octavia a Škoda Fabia. Následně zpětným zrcátkem u svého vozu narazil do zpětných zrcátek obou uvedených vozidel. Z místa události ovšem odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Policejní hlídka ho krátce ho po necelé půlhodině vypátrala v místě jeho bydliště. Provedenou dechovou zkouškou u něj policisté v té době naměřili v dechu hodnotu alkoholu 3,02 promile. Řidič s naměřenou hodnotou souhlasil a k požití alkoholu před jízdou se přiznal. Policistům uvedl, že vypil několik piv a nějaké množství vodky. Ti mu samozřejmě na místě zadrželi řidičský průkaz. Ke zranění osob naštěstí při této události nedošlo. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.





23. 6. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

