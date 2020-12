Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pod vlivem alkoholu měl napadnout dva muže

KARLOVARSKO - Dvojici způsobil zranění, se kterým byli ošetřeni v nemocnici.

Koncem června tohoto roku po desáté hodině večerní měl devětadvacetiletý muž posilněn alkoholem fyzicky napadnout muže v parku v Karlových Varech. Udeřit ho měl pěstí do obličeje a způsobit mu tím zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici. To musel vyhledat i další stejně starý muž, se kterým se devětadvacetiletý muž dostal do rozepře následující měsíc. Potom co ho měl tento muž udeřit hlavou do obličeje, mu měl útok oplatit pěstí. Následně ho měl chytit za ramena a podkopnout mu nohy. Následkem toho muž upadl na zem a praštil se do hlavy. Ležící ho muže měl ještě kopnout do zad. Poté, co se muž dostal zpět na nohy, měl ho opakovaně srazit na zem.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání a muže obvinili ze spáchání přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví spáchaného ve stádiu pokusu. V případě prokázání viny mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Druhý muž si za své jednání převzal záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a v případě prokázání viny mu taktéž hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se takového jednání dopustil opětovně.

nprap. Eva Valtová

1. 12. 2020

