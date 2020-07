Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pod vlivem alkoholu a zákazem řízení vjel až na zahradu

ČESKOLIPSKO – Řidiči, který v červnu havaroval pod vlivem alkoholu a s vyloveným zákazem řízení, policisté sdělili podezření ze spáchání dvou trestných činů.

Tento týden v úterý policisté z Dopravního inspektorátu v České Lípě ve zkráceném přípravném řízení sdělili 44letému muži podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí, kterých se dopustil 22. června letošního roku. Tehdy odpoledne krátce před sedmnáctou hodinou jel v katastru Cvikova, kde při projíždění levotočivé zatáčky vlivem nepřiměřené rychlosti vyjel mimo vozovku, kde nejprve porazil dopravní značku, oplocení pozemku a narazil až do přilehlého domu. Po tomto nárazu se s vozem převrátil na střechu a snažil se z místa události utéct, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Jeho útěku však zabránili svědci nehody, kteří v tom okamžiku byli na zahradě u domu. Policisté v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 3.03 promile a kontrolou navíc zjistili, že tento muž má v současné době Městským úřadem v Novém Boru vysloven zákaz řízení, a to až do prosince letošního roku. Podezřelý byl s lehkým zraněním převezen z místa nehody posádkou Zdravotnické záchranné služby na ošetření do liberecké nemocnice. Provedeným rozborem krve bylo stanoveno, že v době odběru v ní měl 2,97 promile alkoholu. Podezřelému nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na tři roky.





23. 7. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

