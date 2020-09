Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pod vlivem alkoholu a drog způsobil škodu za dva a půl milionu korun

KARLOVARSKO – Úmyslně měl nabourat do velkoplošného stanu.

Sedmatřicetiletý muž řídil na začátku dubna tohoto roku osobní automobil značky Volkswagen. V úmyslu si vzít život měl v Karlových Varech krátce po dvanácté hodině najet do stanu se samoobslužnými automaty. Z místa následně utekl k nedaleké řece, do které skočil. Poté utíkal dál a to směrem k ulici Charkovská. Zde ho dopadla místní policejní hlídka, která muže zajistila. Na výzvu se podrobil orientační dechové zkoušce, která vyšla s nejvyšší naměřenou hodnotou 1,01 promile alkoholu. Dále se podrobil orientačnímu testu na přítomnost návykových látek. I v tomto případě byl výsledek pozitivní a to na látku amphetamin a kokain. Muž byl následně převezen k lékařskému ošetření spojeného s odběrem biologického materiálu. Svým jednáním způsobil poškozené společnosti škodu za téměř 2 500 000 korun.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání a muže obvinili ze spáchání přečinu opilství.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na tři léta.

nprap. Eva Valtová

22. 9. 2020

