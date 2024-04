Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pod příslibem sexuálních služeb tahal z mužů peníze

CHOMUTOVSKO - Podvody přes internet vydělával desítky tisíc.

Již téměř na 100 tisíc korun se v součtu vyšplhaly škody, které měl důvěřivým obětem způsobit 31letý muž z Klášterce nad Ohří. Ten se podle zjištění kriminalistů na internetovém portálu, kde lidé mimo jiné umísťují erotické fotografie a videa, vydával za ženu. Pod smyšleným ženským jménem pak měl zájemcům nejčastěji slibovat poskytnutí služeb sexuálního charakteru, zaslání intimních ženských fotografií apod. V některých případech měl peníze lákat pod legendou, že potřebuje půjčit z důvodu finanční tísně. Za slíbené erotické „služby“ předem požadoval zaslání peněz, avšak po obdržení různých částek (pohybujících se v rozmezí od několika set až do několika tisíc korun) na bankovní účet žádné služby ani produkty neposkytl. Peníze samozřejmě nikomu nevrátil a přestal s poškozenými komunikovat. Poté, co se jeden z podvedených obrátil na policii, začali kriminalisté případ prověřovat. Rozsáhlým šetřením zjistili, že těch, co dotyčnému „naletěli“ jsou více než tři desítky a tento počet nemusí být konečný. Podle získaných informací měl muž při svých podvodech používat několik různých účtů. Pro popsané jednání ho vyšetřovatel obvinil ze spáchání trestného činu podvodu.



por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 16. dubna 2024

