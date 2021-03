Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pod dětmi se prolomil led

ŽAMBERK – Pět dětí bylo převezeno do nemocnic.

Krátce před 15. hodinou jsme od záchranné služby přijali informaci, že se v rybníce v zámeckém parku v Žamberku topí několik dětí. Na místo okamžitě vyrazila hlídka z obvodního oddělení Žamberk, dopraváci a hlídkaři z Ústí nad Orlicí. Každý kdo v tu chvíli byl na blízku a ve vysílačce slyšel hlášení o tonutí dětí, jel na místo.

Když kolega s kolegyní ze Žamberka přijeli na místo, už viděli, jak se k díře v ledu snaží dostat hasiči. Zasahující policista ze Žamberka uvedl: „Hned jak jsme přijeli na místo, viděli jsme asi uprostřed rybníka díru do ledu a hasiče. Absolutně jsme nad ničím nepřemýšleli a běželi jsme po ledu k té díře. Cestou jsem s kolegyní odhazoval součásti uniformy, abychom byli lehčí. V tu chvíli vůbec nepřemýšlíte nad tím, že by se ten led pod vámi mohl prolomit.“ Když se policisté dostali k díře, spolu s hasiči viděli pod ledem dvě děti, které chtěli vytáhnout z vody. Nicméně led se prolomil i pod kolegou a ten skončil také ve vodě. Po nějaké době jedno z dětí policista s hasičem vytáhli ven. Druhé se snažili vytáhnout hasiči za pomocí člunu. Po nějaké době byl z vody vytažen i třetí z chlapců. Všichni chlapci (nar. 2010, 2011, 2013) byli letecky transportování do nemocnic. Tam skončily i dvě dívky, pod kterými se také propadl led, ale ty se z vody dostaly a běžely pro pomoc.

Na místě kromě policistů a kriminalistů zasahovali i policejní krizoví interventi. Veškeré okolnosti této nešťastné události nyní prověřujeme.



Přiloženo foto PČR.

4. březen 2021

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

