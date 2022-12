Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pod balkonem jí zapálil hřbitovní svíčku

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Muži hrozí až roční vězení.

Již nějakou dobu velmi zvláštním a nevybíravým způsobem komunikoval osmatřicetiletý muž s bývalou přítelkyní. Od listopadu se ale jeho agrese začala stupňovat. Ženě posílal urážlivé a vulgární textové zprávy. Neustále jí telefonoval, sprostě nadával a vyhrožoval zabitím. Dokonce jí pod balkon bytu zapálil hřbitovní svíčku a poté poslal zprávu, že odpočítává minuty do konce jejího života. Muž ženu sledoval, chodil k jejímu bytu, kde vykřikoval různé urážky nebo házel kamení do oken. V ženě vzbudil důvodnou obavu o její život a zdraví, a proto celou věc oznámila na policii. Případ si převzali kriminalisté a následně proti muži zahájili trestní stíhání pro spáchání trestného činu nebezpečné pronásledování a nebezpečné vyhrožování. Zároveň podali návrh na jeho vzetí do vazby, což soud neakceptoval. Muž je nyní stíhán na svobodě a podle zákona mu hrozí až roční vězení.

7. prosince 2022, por. Bc. Milena Šabatová

