Poctivý nálezce ušetřil muži starosti

ÚSTÍ NAD LABEM - Vždy potěší, že se najdou poctiví lidé.

Dnes v ranních hodinách šel 45letý tatínek se svou dcerou k lékaři do zdravotního střediska ve Všebořicích. Před střediskem si na zemi všimnul ležící peněženky s vyšším obnosem peněz, ale bez jakéhokoliv dokladu. Peněženku vzal a vydal se s ní na obvodní oddělení policie do Všebořic. Policisté peněženku od nálezce převzali a zdokomuntovali její obsah. Zhruba po hodině na linku 158 zavolal muž, že ztratil peněženku s finanční hotovostí. Operační důstojník muže poslal na obvodní oddělení do Všebořic. Policisté si samozřejmě museli prověřit, zda je opravdu majitelem nalezené peněženky. Otázky na barvu, materiál a obsah peněženky muž odpověděl na 100%. K jeho obrovské radosti mu policisté peněženku vrátili a teď už bude čistě na něm, zda poctivému nálezci za spoustu možných starostí spojených se ztrátou, poděkuje.

Ústí nad Labem 26. března 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

