Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Poctivý nálezce neváhal a peněženku vrátil

BLANENSKO: Peněženku i s větším finančním obnosem si převzal zpět její majitel.

V sobotu 8. února 2020 krátce po šesté hodině ranní se na obvodní oddělení PČR v Letovicích dostavil čtyřicetiletý muž. Ten oznámil, že na kruhovém objezdu v Letovicích nalezl peněženku s doklady, včetně finanční hotovosti ve výši bezmála 16.000 korunami. Poctivý nálezce se zachoval přesně tak, jak mu nejen zákon, ale zejména jeho poctivost praví. Neváhal ani minutu a díky tomu se ztracená peněženka se vším, co obsahovala, vrátila zpět dvaačtyřicetiletému majiteli ze Svitavska. Je tedy potěšující a chvályhodné, že se takto oznamovatel zachoval. V případě, že by si muž nález nezákonně ponechal, dopustil by se trestného činu, a to přečinu zatajení věci. Trestní zákoník za takovéto jednání stanoví, mimo jiné, až trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku.

por. Lenka Koryťáková, 12.února 2020

