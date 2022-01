Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Počítejte s možný zdržením

BRNO VENKOV: Provoz na 189. km dálnice D1 bude o víkendu v nočních hodinách omezen.

Řidiči, kteří budou o víkendu projíždět na dálnici D1 poblíž Bosonoh, musí na 189. km počítat s možným zdržením. V oblasti budou probíhat práce na elektrickém vedení. Pro tyto práce bude doprava v uvedeném úseku v převážně nočních hodinách (28. 1. od 20:00 do 29. 1. do 9 hodin, 29. 1. od 19:00 do 30. 1. 11:00 hodin, 30. 1. od 21:00 do 31. 1. do 5:00 hodin) svedena do jednoho jízdního pruhu. Navíc bude dálnice šestkrát asi na patnáct minut uzavřena úplně. Při plánování cesty počítejte s časovou rezervou, případně se úseku vyhněte a zvolte alternativní trasu.

por. Bohumil Malášek, 28. ledna 2022

Související dokumenty počítejte_2801.mp3

Velikost souboru:427,4 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem