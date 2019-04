Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pochybné obchody vyústily v loupež

NÁCHODSKO – Místo nákupu, dostal „nakládačku“.

Policisté v těchto dnech zahájili trestní stíhání čtveřice mladých lidí z Náchodska pro zločin loupeže. Na základě probíhajícího vyšetřování fyzického napadení 29letého muže z Nového Města nad Metují, totiž zjistili, že mezi účastníky nejspíš proběhla „domluva dlužníkovi“, která ovšem byla zcela mimo rámec trestního zákona.

K napadení 29letého muže mělo dojít ve večerních hodinách v neděli 24. března 2019 v nákupní zóně v Novém Městě nad Metují. Podle všeho se trojice mužů (38, 32 a 28 let) a ženy (28 let), smluvila na jeho potrestání za nedodání pervitinu a ponechání si peněž, určených na drogy. Z šetření vyplývá, že mladíka vylákali ve večerních hodinách na schůzku, na které jej fyzicky napadli a přitom mu sebrali jeho peníze, doklady i mobil. S přihlédnutím na předchozí trestní minulost jednoho z obviněných, 38letého muže, podal policejní orgán dozorujícímu státnímu zástupci podnět k jeho vzetí do vazby. Ostatní budou dále vyšetřováni na svobodě. Vyšetřovatel všechny čtyři obvinil ze zvlášť závažného zločinu loupeže ve spolupachatelství s trestní sazbou odnětí svobody od dvou do deseti let.

por. Mgr. Eva Prachařová

3.4. 2019 v 15.00 hodin

vytisknout e-mailem