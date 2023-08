Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pochod Romů v Krupce (okr. Teplice)

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

ŽÁDOST:

„… 1) Poskytněte informace, jak probíhala bezpečnostní analýza ohledně toho, zda má dojít k nasazení členů pořádkové speciální jednotky, policistů na koních, policistů se psy, použití vrtulníku či jiného obdobného bezpečnostního opatření v souvislosti s předem ohlášeným pochodem Romů v Krupce na Teplicku dne 18. 7. 2023. Prosím o informaci, kdo tuto analýzu prováděl, jaké použil vstupy, jaké vyšly výstupy a proč nakonec nedošlo k použití ničeho z výše uvedeného. Prosím rovněž o to, aby byla poskytnuta informace, jak se tato provedená analýza, použité vstupy a výstupy z ní liší od bezpečnostních analýz v souvislosti s fotbalovými utkáními FK Teplice, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že veškerá mnou vyjmenovaná bezpečnostní opatření jsou minimálně v zápasech s SK Slavia Praha, AC Sparta Praha či FC Baník Ostrava přítomna (viz mj. odpověď Policejního prezidia České republiky, odboru komunikace a vnějších vztahů na mou předchozí žádost o poskytnutí informací, č. j. PPR-13455-24/ČJ-2023-990810).

2) Poskytněte informaci, jaké byly celkové náklady spojené s bezpečnostními opatřeními v souvislosti s pochodem Romů v Krupce na Teplicku dne 18. 7. 2023..“.

ODPOVĚĎ:

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudil a sděluje následující:

K bodu č. 1)

Ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje vydal dne 18. července 2023 rozkaz č. 43/2023, kterým vyhlásil policejní akci na předem ohlášené shromáždění pod názvem „Za mír a bezpečnost“ s následným průvodem na teritoriu města Krupka dne 18. července 2023. Tento dokument je Vám poskytnut v příloze tohoto přípisu.

Dále Vás povinný subjekt informuje, že vyhodnocení o nasazení sil a prostředků bylo na základě ústních jednání, přičemž k těmto jednáním neexistuje žádný dokument k poskytnutí dle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Nad rámec žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že konkrétní policejní opatření bylo vyhlášeno po vyhodnocení podaného oznámení, průběžného monitoringu otevřených informačních zdrojů a operativního šetření v prostředí. Zároveň proběhlo jednání se svolavatelem shromáždění a zástupci města Krupka, kde byly ze strany města svolavateli shromáždění stanoveny podmínky, které je třeba dodržet k řádnému průběhu tohoto shromáždění a to v souladu se zákonem č. 84/1990Sb., o právu shromažďovacím.

K Vašemu dotazu „jak se liší analýza bezpečnostních opatření při fotbalových zápasech a bezpečnostních opatřeních v souvislosti s ohlášenými pochody“ lze zobecnit, že při ohlášených pochodech, shromážděních a obdobných akcích je jednoznačně znám svolavatel, avizované zaměření akce, místo a časový rozsah. Svolavatel v drtivé většině případů s Policií ČR komunikuje a má zájem o bezproblémový průběh opatření. Rovněž oznámené shromáždění má daný zákonný postup dle zákona č. 84/1990 Sb, o právu shromažďovacím. Toto pro přípravu bezpečnostních či policejních opatření v souvislosti s „diváckým násilím“ vzhledem k charakteru některých účastníků není možné. Zde je policie striktně odkázána na operativní informace a zkušenosti z předchozích zápasů.

K bodu č. 2)

Celkové vynaložené náklady v souvislosti s předmětným bezpečnostním opatřením nejsou v době podání žádosti známy a jedná se tak o informaci budoucí. Povinný subjekt Vás informuje, že v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. nemá povinný subjekt tyto informace povinnost poskytovat.

por. Bc. Pavla Mašínová, 15. 8. 2023

