Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Počet vyšetřovatelů, výjezdová skupina

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„Tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o informace:

1. Kolik policistů zařazených u 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Frýdek-Místek bylo v období od 12. 4. 2018 do 31. 8. 2020 pověřeno vyšetřováním?

2. Kolik z policistů pověřených vyšetřováním u 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Frýdek-Místek bylo v období od 12. 4. 2018 do 31. 8. 2020 určováno k výkonu činnosti ve výjezdové skupině územního odboru Frýdek-Místek?

3. Kolik z policistů pověřených vyšetřováním u 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Frýdek-Místek nebylo v období od 12. 4. 2018 do 31. 8. 2020 určováno k výkonu činnosti ve výjezdové skupině územního odboru Frýdek-Místek a z jakého konkrétního důvodu?

4. Kolika policistům pověřeným vyšetřováním u 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Frýdek-Místek byla v období od 12. 4. 2018 do 31. 8. 2020 odebrána služební zbraň, v jakém konkrétním období a z jakého konkrétního důvodu?“.

Odpověď:

Vaši žádost jsme řádně posoudili a jako odpověď na ni Vám poskytujeme následující informace:

K bodu 1 uvádíme, že se v daném období jednalo o 15 policistů (vyšetřovatelů).

K bodu 2 pak sdělujeme, že se v daném období jednalo o 11 až 14 policistů (vyšetřovatelů), kdy konkrétní počet byl v jednotlivých měsících proměnlivý.

K bodu 3 uvádíme, že po celé uvedené období se jednalo pouze o Vaši osobu, neboť jste nesplňoval podmínky pro zařazení do výjezdové skupiny, jelikož jste nebyl vybaven potřebnou výzbrojí (služební zbraní) ve smyslu čl. 20 odst. 2 pokynu policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení.

Dále se jednalo po část vymezeného období i o další policisty (vyšetřovatele).

V období od 12. 4. 2018 do 31. 12. 2019 nebyl zařazen ve výjezdové skupině jeden policista ze zdravotních důvodů. Dále v průběhu Vámi vymezeného období nebyli po dobu 3 měsíců zařazeni do výjezdové skupiny dva policisté z důvodu absolvování kvalifikačního kurzu SKPV určeného pro vyšetřovatele a po dobu 2 měsíců nebyli zařazeni do výjezdové skupiny dva policisté z důvodu vyslání na studijní pobyt. V průběhu tohoto vymezeného období bylo na 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Frýdek-Místek krajského ředitelství nově ustanoveno pět policistů, kteří nebyli po dobu prvních 1 - 3 měsíců zařazováni do výjezdové skupiny.

K bodu 4 pak uvádíme, že se v daném období jednalo pouze o Vaši osobu, kdy důvodem bylo…. (žadateli byl sdělen konkrétní důvod).

