Počet přestupků a pokut

„1) Počet přestupků projednaných příkazem na místě policii ČR v letech 2018-2022.

2) Počet pokut na místě zaplacených a pokut na místě nezaplacených v letech 2018-2022.

3) Kolik příkazů na místě nezaplacených bylo zaplaceno policii / kolik příkazů nezaplacených bylo předáno CS k vymáhání. V letech 2018-2022.“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům žadateli sdělila následující informace s tím, že se jedná o údaje shromážděné Ředitelstvím služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky:



ad 1) V rámci Policie České republiky bylo projednáno příkazem na místě v letech:

2018 – 459 871 přestupků,

2019 – 452 465 přestupků,

2020 – 331 552 přestupků,

2021 – 342 869 přestupků,

2022 – 422 407 přestupků.



ad 2) V požadovaném období bylo Policií České republiky uděleno (příkazové bloky na místě zaplacené / příkazové bloky na místě nezaplacené):

2018 – 352 508 / 107 063 pokut,

2019 – 340 112 / 112 353 pokut,

2020 – 240 169 / 91 383 pokut,

2021 – 245 224 / 97 645 pokut,

2022 – 308 391 / 114 016 pokut.



ad 3) Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky nevede žádnou centrální statistiku, ze které by bylo možné získat požadované údaje. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.



Podle § 3 odst. 3 téhož zákona se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.



Povinný subjekt je povinen informaci poskytnout, pokud jí disponuje. Tedy taková informace u povinného subjektu existuje, je dohledatelná na některém z nosičů informací, lhostejno zda v materiální/listinné či elektronické podobě. Jestliže však k odpovědi na žádost nestačí pouhé mechanické vyhledání údajů, ale je nutné s nimi provádět další zpracování nad rámec prostého vtělení do odpovědi (např. analýza, syntéza, komparace, indukce), jde o vytvoření nové informace. Na druhou stranu platí, že o vytvoření nové informace nepůjde, pokud jí sice povinný subjekt nedisponuje, ale podle právních předpisů jí disponovat musí (v takovém případě povinnému subjektu nezbývá, než informaci vytvořit a žadateli poskytnout).



Na základě výše uvedených skutečností povinný subjekt posoudil možnost poskytnutí informací požadovaných v žádosti žadatele a dospěl k závěru, že nemá povinnost tyto informace podle zákona č. 106/1999 Sb. poskytnout, jelikož povinný subjekt nevede žádnou statistiku, evidenci, ze které by bylo možné jednoduchým mechanickým způsobem zjistit: kolik příkazů na místě nezaplacených bylo zaplaceno policii / kolik příkazů nezaplacených bylo předáno CS k vymáhání, v letech 2018-2022. Aby byla zpracována skutečnosti odpovídající odpověď, bylo by třeba nahlédnout do příslušných spisových materiálů, které Policie České republiky k daným případům vedla, a vyhodnotit a analyzovat tyto spisy z pohledu Vámi položených otázek. Spisy by musely být prohlédnuty a informace z nich by musely být dále zpracovávány, vyhodnocovány a porovnávány. Z tohoto důvodu považuje povinný subjekt ty položky žádosti žadatele za požadavek na vytvoření nové informace.



Povinný subjekt tedy konstatuje, že informacemi ve smyslu výše popsaného zákonného ustanovení, které žadatel požaduje, nedisponuje a pro jejich zodpovězení by je musel nově vytvořit rozsáhlou analýzou příslušných a existujících spisů. Na takovou činnost se však informační povinnost nevztahuje a žádný právní předpis zároveň povinnému subjektu neukládá povinnost požadovanou informací disponovat. Z tohoto důvodu se podle názoru povinného subjektu na tyto položky informační povinnost podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. nevztahuje.



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková 31. 1. 2024

