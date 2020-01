Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Počet dopravních nehod na Chomutovsku v meziročním srovnání poklesl

CHOMUTOVSKO - V jejich důsledku přesto v uplynulém roce zemřelo sedm osob.

Podle statistiky se v okrese Chomutov v roce 2019 stalo 1470 dopravních nehod, což je o 122 méně, než v roce 2018. O život v jejich důsledku přišlo 7 osob, v roce 2018 to bylo 9 osob. Počet těžce zraněných dosáhl čísla 48, rovněž o 2 případy méně než v předchozím období. Lehce zraněných bylo také méně, a to o 4 osoby. Celkový počet se tentokrát zastavil na čísle 256. O více než 10 milionů korun poklesly i odhadované škody způsobené v uplynulém roce při dopravních nehodách. Celkově byla částka vyčíslena na více než 65 milionů korun. V souvislosti s kolizemi byly uloženy pokuty ve výši téměř 470 tisíc korun. Toto číslo je oproti roku 2018 nižší o více než 75 tisíc korun. Co se však nezměnilo, je pořadí příčin nehod zaviněných osobami. Na prvním místě zůstává nesprávný způsob jízdy (740) následovaný nepřiměřenou rychlostí (226) a nedáním přednosti v jízdě (163). Několikrát sehrálo roli i nesprávné předjíždění (17). Stejně jako v předchozím období, naprostou většinu kolizí mají na svědomí řidiči motorových vozidel. V loňském roce jich tito řidiči způsobili 1139. Výrazně (o 64 případů) vzrostl počet nehod zaviněných zvěří, a to na číslo 291. V žebříčku zavinění pak figurují také řidiči nemotorových vozidel (13), chodci (11) a jiní účastníci silničního provozu (4). V devíti případech byla jako příčina stanovena závada komunikace, dvakrát to bylo jiné zavinění a jedenkrát technická závada vozidla. Celkem padesátkrát bylo u některého z účastníků nehody zjištěno požití alkoholu. Je to o čtyři případy méně, než v předchozím období. Nejčastějším místem střetů byly místní komunikace (492), dále pak silnice I., II., a III. třídy (759) a účelové komunikace, např. parkoviště (184).

V závěrečném čtvrtletí roku 2019 policisté zaevidovali 381 dopravních nehod. Oproti třetímu čtvrtletí jejich počet vzrostl o 13. Naštěstí však při nich nikdo nezemřel, na rozdíl od předchozího čtvrtletí, kdy o život přišli dva lidé. Těžce zraněných osob bylo za poslední tři měsíce roku 2019 celkem 17 (ve 3. čtvrtletí 13), lehce zraněných pak 57 (ve 3. čtvrtletí 64). Finanční škody se vyšplhaly na částku přesahující 19 milionů korun, ve třetím čtvrtletí to bylo o 4 miliony korun méně. Mezi hlavní příčiny nehod zaviněných osobami se i v uplynulém čtvrtletí zařadil na první místo nesprávný způsob jízdy (197), nepřiměřená rychlost (55) a nedání přednosti v jízdě (52). Pouze jedenkrát byla při střetu vina na straně chodce. Zvěř měla podíl na 67 kolizích.

Počet dopravních nehod v prosinci 2019 zůstal srovnatelný se stejným obdobím předchozího roku. Činil 134 případů, tedy o 8 více, než v prosinci 2018. Jak vyplývá z výše uvedeného, v průběhu prosince žádný z účastníků nehody nezemřel. Z celkového počtu 20 zraněných osob se ve třech případech jednalo o těžká zranění. Tyto počty se příliš neliší od prosince 2018, kdy byla těžce zraněna jedna osoba, lehce zraněných pak bylo třináct. O téměř milion korun vyšší jsou však celkové škody, které byly v uplynulém měsíci odhadnuty na více než 6,5 milionu korun. Pořadí příčin nehod zaviněných osobami zůstalo i v prosinci neměnné. V čele tedy opět nesprávný způsob jízdy (69), nepřiměřená rychlost (29), nedání přednosti v jízdě (15). Nezanedbatelný podíl na celkovém počtu nehod měla znovu zvěř (19). Během prosince žádnou z nehod nezavinil chodec, řidič nemotorového vozidla měl na svědomí jednu nehodu. Alkohol byl v závěrečném měsíci zjištěn u šesti účastníků nehody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

28. ledna 2020

