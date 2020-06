Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Počasí potrápilo i řidiče

JIČÍNSKO – Svoji významnou roli sehrála i nepřiměřená rychlost.

DN Dolní Lochov a Stupná ze dne 19. 06. 2020 DN Dolní Lochov a Stupná ze dne 19. 06. 2020Na páteční večer 19. června nebudou jistě v dobrém vzpomínat dva řidiči, kteří prakticky ve stejné době havarovali na různých místech v okrese Jičín. Jejich havárie mají společného jmenovatele v podobě deště a nepřiměřené rychlosti na mokré silnici.

K první nehodě došlo deset minut po osmnácté hodině na silnici I. třídy číslo 16 u Dolního Lochova. Devětačtyřicetiletý řidič osobního motorového vozidla Škoda Octavia Combi v uvedenou dobu jel ve směru od obce Samšina na Ohaveč. Zřejmě vlivem rychlé jízdy a povětrnostním podmínkám dostal na mokré vozovce smyk a narazil po pravé straně do svodidel. Ta jej vymrštila do protisměru a auto nakonec skončilo v levém příkopu. Celková škoda je předběžně vyčíslena na částku 50 tisíc korun. Ke zranění osob naštěstí nedošlo.

Ke druhé události došlo zhruba dvacet minut poté na silnici III. třídy v obci Vidochov – Stupná. Dvaapadesátiletý řidič osobního automobilu Škoda Fabia Combi jel ve směru od obce Bělá u Pecky na Vidochov. V pravotočivé zatáčce zřejmě nezvládl vozidlo a dostal smyk. S autem nakonec skončil v levém příkopu, kde narazil přední částí do betonového mostku. Pravděpodobně rozhodujícím faktorem i v tomto případě je nepřiměřená rychlost na mokré silnici. Celková škoda je předběžně odhadnuta na hodnotu 35 tisíc korun. I zde se nehoda obešla bez zranění.

Případné požití alkoholu u obou řidičů policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami.

Policisté v souvislosti s těmito případy opětovně upozorňují:

Řidiči běžně porušující povolenou rychlost si často neuvědomují, že ovlivněny jsou především jejich pohotové reakce. Čím rychleji jede, tím spíše nedokáže dostatečně rychle zabrzdit a zabránit tak srážce. To platí zejména v případě omezené rychlosti ve městech, obcích a na vybraných úsecích. Srážku při rychlosti 30 km/h přežije 97 % chodců, při rychlosti 60 km/h už jen pouhých 10 %. I z tohoto důvodu je stále častější omezování rychlosti na 30 km/h v obytných zónách.

Nebezpečí rychlé jízdy není pouze o konečném čísle na tachometru, ale závisí také na dalších kritériích jako aktuální stav vozovky, technický stav vozidla, hustota provozu, povětrnostní podmínky apod. Řidiči velice často překračují nejvyšší povolenou rychlost za špatné viditelnosti a dokonce se nebojí předjíždět v zatáčkách a na plné čáře! Při rychlosti 60 km/h a více za deště může řidiče lehce potkat aquaplanning, při kterém je vozidlo zcela neovladatelné. Stanovení maximální rychlosti a její omezení na určitých úsecích má své důvody. S ohledem na bezpečnost svoji i ostatních účastníků by mělo být normální její dodržování a to zejména za zhoršených klimatických podmínek. Problematická však může být i příliš pomalá jízda. Například na dálnici, kde se běžně jezdí 130 km/h, nemá co dělat vozidla jedoucí rychlostí 60 km/h.

nprap. Aleš Brendl

22. června 2020; 12:30

