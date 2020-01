Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pobodal svého bratra

ZLÍNSKO: Skončil ve vazbě, hrozí mu deset let za mřížemi.

Ve vazbě dnes dopoledne skončil čtyřiadvacetiletý muž z obce u Zlína, který v sobotu po předchozím požití alkoholu napadl nožem svého stejně starého bratra v rodinném domě, kde společně s matkou žili. Pouze shodou šťastných náhod nedošlo u pobodaného muže ke zranění těžkému až život ohrožujícímu. Za těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu hrozí mladému muži v případě jeho odsouzení trest odnětí svobody na tři až na deset let.

Bratři se mezi sebou doma občas pohádali, většinou, když byli pod vlivem alkoholu. V sobotu od rána opět popíjeli pivo a víno. Z nejasného důvodu se začali po třinácté hodině odpoledne hádat a napadat. Jeden z nich vzal do ruky nůž s čtrnácticentimetrovou čepelí a svého bratra několikrát bodl do břicha, čímž ho zranil. Zraněný zavolal po napadení na linku tísňového volání policie a napadení oznámil. Agresor z domu odešel. Záchranáři poté zraněného muže převezli do nemocnice, kde se podrobil operaci. Útočníka zakrátko vypátrali policisté z prvosledové hlídky. Dechová zkouška byla u obou bratrů pozitivní.

Útočník skončil v policejní cele, kriminalisté podali po zjištění bližších okolností návrh na jeho umístění do vazby, který soudce okresního soudu akceptoval. Dosud netrestaný muž skončil ve vazební věznici Olomouc.

7. ledna 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem