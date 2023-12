Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pobodal muže u bankomatu. Do patnácti minut měl na rukou pouta. . .

KRAJ - Krajští kriminalisté zadrženého, 18letého útočníka, obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu. Hrozí mu až výjimečný trest.

V úterý, krátce po půl dvanácté před polednem, pobodal neznámý útočník na náměstí v Týnci nad Labem muže, který právě odcházel od bankomatu s vybranou finanční hotovostí. Zraněný, krvácející muž, ještě stačil dojít do blízkého asijského bistra, odkud si sám zavolal na linku tísňového volání 158 a poskytl policistům důležité informace k popisu útočníka, který jej napadl. Mělo se jednat o mladšího muže menší postavy.

Do pár minut bylo na místě několik motorizovaných hlídek – z obvodního oddělení a z oddělení hlídkové služby z Kolínska, které v teritoriu Týnce nad Labem vykonávaly preventivní a hlídkovou činnost. Ty začaly okamžitě po muži ozbrojeném nožem pátrat, další policisté se spojili s vedením města z důvodu prověření záznamů z městských kamer, které mohly jak incident, tak i osobu podezřelého zaznamenat.

Díky těmto několika bleskovým opatřením, tedy i rychlé a vstřícné spolupráci vedení města Týnce nad Labem, které poskytlo policistům kamerové záznamy pro účely možného ztotožnění podezřelého muže a následné trestní řízení, se policistům podařilo muže odpovídajícího popisu zadržet nedaleko místa, kde k incidentu došlo. A to do patnácti minut od přijetí oznámení na linku 158, které učinil 49letý pobodaný muž. Tomu do příjezdu profesionálních záchranářů, kteří jej pak s vážným zraněním transportovali vrtulníkem do nemocničního zařízení, poskytovali první předlékařskou pomoc majitelé bistra.

Zadrženým je teprve 18letý mladík, policisté u něho zajistili i nůž, kterým muže napadl. Útočníka, který po provedení orientačních zkoušek vykazoval pozitivitu na omamné a psychotropní látky, umístili policisté do policejní cely.

Případ si do své gesce převzali kriminalisté z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, kteří mu po provedení potřebných prvotních úkonů ještě včera sdělili obvinění ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu, za který trestní zákoník vymezuje trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let, případně trest výjimečný.

Kriminalisté, krom toho, že pokračují ve vyšetřování a zjišťují veškeré okolnosti napadení, které mělo podle všeho loupežný motiv, podali také státnímu zástupci návrh, aby byl obviněný mladý muž vyšetřován vazebně.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

6. prosince 2023

vytisknout e-mailem