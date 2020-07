Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Poblíž Kuřimi bez komplikací

BRNO VENKOV: V pondělí večer byly dokončeny stavební práce, místo je průjezdné bez omezení

AKTUALIZACE pondělí 13. června 20 hodin

Vyznačením vodorovného dopravního značení byla v pondělí večer dokončena oprava povrchu na křižovatce poblíž Kuřimi na frekventované spojnici Svitav s Brnem. Komunikace I/43 byla více než týden v průběhu oprav průjezdná s omezeními a pro projíždějící řidiče znamenala obvykle zdržení. Nyní je místo bez stavebních dopravních omezení plně průjezdné.

V úvodních prázdninových dnech budou na silnici I/43 poblíž Kuřimi pracovat silničáři. Na komunikaci spojující Svitavy s Brnem budou od sobotního rána vyměňovat asfaltový povrch. Křižovatkou poblíž kuřimské věznice na už tak hodně přetížené komunikaci se bude téměř dva týdny projíždět kyvadlově. (4. 7.) Pro řidiče jedoucí stavbou to jednoznačně znamená pravděpodobně nemalé zdržení, zvlášť když problematické místo nelze z řady důvodů ani alternativními trasami efektivně objíždět. Policisté budou v místě dopravu usměrňovat, navíc v blízkosti budou operovat i další hlídky, aby v případě komplikací, například v podobě dopravní nehody, byli schopni rychle a efektivně, tyto řešit. Policie především řidičům dálkové dopravy doporučuje, aby zvolili jinou trasu.

por. Bohumil Malášek, 1. července 2020.

Dnes ráno začala plánovaná rekonstrukce asfaltového povrchu problematické křižovatky u Kuřimi. Na místě jsou přítomní dopravní policisté, kteří dohlížejí na bezpečností a plynulostí silničního provozu. V případě potřeby se pak dokonce ujmou řízení dopravy, aby jí urychlili. V současné době je provoz stavbou plynulý a bez obtíží. Největší kompilace však očekáváme v pracovních dnech. Pokud tak můžete, místu se raději zcela vyhněte.

por. Petr Vala, 4. července 2020, 8:30 hodin

Předpoklady se postupně naplňují. Od Brna tak vznikají dlouhé kolony, které v současné době dosahují kolem čtyř kilometrů, a to až do obce Česká. Přestože již policisté museli několikrát dopravu urychlovat, je na místě situace velmi komplikovaná. S určitými problémy v místě počítejte až do večera.

por. Petr Vala, 4. července 2020, 12:00 hodin - Aktualizace.

