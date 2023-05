Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Po ztraceném cyklistovi pátral i policejní vrtulník

VYŠKOV: Berte si s sebou mobilní telefony a dávejte o sobě vědět svým blízkým

Několik hodin strachu zažila včera v pozdních večerních a nočních hodinách žena z Vyškova. Manžel si vyjel na kole a ani před jedenáctou hodinou v noci se nevrátil domů. Poté, co obvolala nemocnice, se vydala manžela hledat a zkontaktovala i policii. Od ženy jsme se dozvěděli, že muž středního věku vyjel asi kolem osmnácté hodiny a obvykle se vrací do 21. hodiny. Na projížďku se vydal sám, nevzal si mobilní telefon a nic neobvyklého se mezi nimi také nestalo. Paní měla o manžela veliké obavy. Policistům sdělila i obvyklou trasu směrem k Jedovnicím, kterou se většinou vydával, šlo převážně o lesní cesty. Po zmizelém cyklistovi pátrali vyškovští i blanenští policisté a do akce byl nasazen i vrtulník. Šlo o velmi dlouhou trasu, kde se může cyklista nacházet. Pár minut po jedné hodině volala žena, že manžel se vrátil v pořádku domů. Nic zlého netušíc si zašel ještě na pár piv do vyškovské restaurace s dlouholetým kamarádem, kterého při návratu potkal. Policistům se omlouval, že netušil, co způsobí.

Tento příběh má dobrý konec, nemusí to být ale vždy. Při vyjížďkách na kole si s sebou berte raději mobilní telefon, zvlášť když jedete sami. Pokud se zdržíte nad obvyklou dobu, dejte prosím o sobě vědět svým blízkým. Děkujeme.

por. Mgr. Alice Musilová, 26. 5. 2023

