Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Po vloupání do domu usmrtil majitelku

OLOMOUCKÝ KRAJ - Kriminalisté odboru obecné kriminality muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda.

Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání čtyřicetiletého muže pro zvlášť závažný zločin vraždy.

Ve středu 28. července v brzkých ranních hodinách přijala policejní tísňová linka oznámení o možném vloupání do rodinného domu v olomoucké místní části Nedvězí. Po příjezdu na místo policejní hlídka při prvotním ohledání místa v jednom z pokojů našla čtyřiaosmdesátiletou majitelku bez známek života. Vše nasvědčovalo tomu, že seniorka zemřela násilnou smrtí. Případ si proto okamžitě převzali krajští kriminalisté. Provedli důkladné ohledání místa činu a zajištění stop. Podrobně analyzovali získané informace a tentýž den odpoledne zadrželi muže, kterého podezřívali ze spáchání tohoto činu.

Zadržený muž zprvu popíral jakoukoli spojitost s úmrtím ženy. Postupem času se však pod tíhou důkazů k činu doznal.

Z dosavadního šetření zatím vyplynulo, že obviněný do domu vnikl v noci na středu 28. července, a to s úmyslem získat majetkový prospěch a že čin pravděpodobně spáchal po předchozím užití návykových látek. Majitelku nejprve fyzicky napadl a vzápětí ji rdoušením a škrcením usmrtil. Dům pak ještě delší dobu prohledával. Teprve poté, co jej vyrušil syn majitelky, který se náhodou probudil, z místa utekl a ukryl se v sousedním, zatím neobydleném domě.

Na základě zjištěných skutečností, po velmi detailním a důkladném rozpracování případu, kriminalisté již v průběhu dopoledne odhalili identitu pachatele a vyhlásili po něm pátrání. V odpoledních hodinách se pak muže podařilo v jeho úkrytu vypátrat. Kriminalisté pachatele, který si byl patrně vědom bezvýchodnosti své situace, nalezli na místě s řeznými ranami na těle. Poté, co mu byla poskytnuta nezbytná první pomoc, byl ošetřen ve Fakultní nemocnici Olomouc a následně umístěn do policejní cely.

Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby. Je obviněný ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda, kterého se dopustil v úmyslu získat pro sebe majetkový prospěch a ženu navíc usmrtil zvlášť trýznivým způsobem. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.

Na případu od počátku participuje také oddělení psychologických služeb krajského ředitelství. Policejní psycholožka poskytuje psychologickou podporu jak širšímu spektru poškozených, tedy sousedům, tak pozůstalé rodině.

por. Mgr. Marie Šafářová

30. července 2021

