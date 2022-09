Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Po vloupačce se projel autem

MOSTECKO - Jeho cestu ukončili policisté.

Mostečtí kriminalisté na konci minulého týdne zahájili trestní stíhání 47letého muže z Klášterce nad Ohří ze spáchání hned několika trestných činů, a to krádež vloupáním, neoprávněné užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V době, kdy se lámaly prázdniny do druhé půlky, měl obviněný násilím vniknout v nočních hodinách do sklepního prostoru jednoho z domů v městské části Zahražany. Odtamtud se snažil oknem neúspěšně prostrčit dámské kolo, které svým neomaleným počínáním pouze poškodil. Po marném pokusu si měl odnést alespoň sadu nářadí, elektrickou frézu a horkovzdušnou pistoli. Stíhaný touto noční výpravou způsobil poškozeným několikatisícovou škodu.

Podle policistů se vydal první zářijový týden do staré mostecké zástavby, kde opět za užití síly vnikl do útrob objektu autodílny. Prostor prohledal a zřejmě se rozhodl, že nářadí bude nejlepší volba k odcizení. Majitel dílny po nemilém zjištění postrádal sadu závitníků, imbusů, brusku, autokosmetiku, ale i klíče od dvou vozidel. Pozornosti lapky neunikla ani přilehlá kancelář. Nářadí mu asi nestačilo a v zázemí provozovny objevil lahve alkoholu, kávu, salámy a sýry. S těmito potravinami měl také odejít a částečně je zkonzumovat. Obviněný vše dokonal následující noc. Vrátil se na místo činu před vykradenou autodílnu. Zřejmě pomocí zcizených klíčů měl nasednout do vozidla tovární značky Peugeot a odjet. Ani Magistrátem v Chomutově dva vyslovené a stále platné zákazy řízení motorových vozidel, mu nezabránily k jízdě směr Praha. Vlastníkovi opravny způsobil hmotnou škodu v celkové výši 120 tisíc korun. Stíhaný si ovšem vozidla moc neužil. Cestou prý zabloudil a k jeho smůle narazil na čerpací stanici pohonných hmot v Odolené Vodě na policisty z Pohotovostní motorizované jednotky. Jejich pozornosti neunikla přítomnost již hledaného vozidla. Několikrát trestaného řidiče z Klášterce nad Ohří v odpoledních hodinách na místě zadrželi. Ten se pak v poutech na zadním sedadle služebního vozidla vracel do Mostu do policejní cely. Všechny shromážděné důkazy získané na místech vloupaček a zejména jejich vyhodnocením, ukázaly prstem právě na zadrženého. Muž se tak bude ze svých činů opět zodpovídat před soudem. Pohled z vězeňské cely už zažil a v případě odsouzení může takto na svět koukat až další dva roky.

