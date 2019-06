Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Po útoku na policistku putovala do vazby

CHOMUTOVSKO - K útoku na policistku užila injekční stříkačku; Vloupačka se nezdařila; Alkohol a drogy za volantem.

V polovině června navštívila dvacetiletá žena z Chomutova dvě prodejny v obchodní zóně na Chomutovsku. V první prodejně měla poškodit visačku na zboží. V dalším obchodě se jí zřejmě nelíbila zvýšená pozornost prodavaček vůči její osobě, tak jim údajně velmi vulgárně nadávala. Přitom měla z bundy vytáhnout injekční stříkačku, kterou proti prodavačkám měla namířit. Venku poté měla napadnout dopravní policistku, která shodou okolností na místě řešila dopravní přestupek. Když policistka na upozornění prodavaček o možné krádeži ženy v obchodě tuto vyzvala k ukázání rukou, měla začít couvat. Žena zákona tedy uchopila podezřelou za rameno a ruku. Na toto jednání měla dotyčná reagovat tak, že policistku opakovaně měla bodnout injekční stříkačkou do předloktí. Po útoku byla zadržena a umístěna v policejní cele. Provedený orientační test na drogy potvrdil přítomnost těchto látek v jejím těle. Po prověření věci byla žena obviněna z trestných činů násilí proti úřední osobě a výtržnictví. Podle zjištění se výtržností v jiné prodejně měla dopustit i zhruba před měsícem. Vyšetřovatel tak podal podnět k návrhu na vzetí do vazby, který státní zástupce akceptoval a soud pak rozhodl o umístění mladé ženy do vazby. Protože k útoku na policistku měla použít injekční stříkačku, hrozí jí v případě prokázání viny až šestiletý trest odnětí svobody.

Vloupačka se nezdařila

Začátkem tohoto týdne si zřejmě chtěli přilepšit tři mladí muži v Kadani. V nočních hodinách se společně měli vloupat do osobního devítimístného automobilu. Vozidlo měli podle dosavadních zjištění prohledat, ale nic vhodného k odcizení tam nejspíš nenašli. Na místě byli dva devatenáctiletí a jeden mladistvý přistiženi hlídkou Městské policie Kadaň, která je předala přivolaným policistům z obvodního oddělení. Všem mladíkům již vyšetřovatel sdělil obvinění ze spáchání trestného činu krádeže vloupáním ve stádiu pokusu. Vyšetřování nadále probíhá na svobodě.

Alkohol a drogy za volantem

Alkohol v kombinaci s nepozorností při řízení vozidla byl pravděpodobně příčinou dopravní nehody, která se stala v tomto měsíci v obci na Chomutovsku. Čtyřiapadesátiletý řidič údajně v kapse hledal zvonící mobil a přitom strhnout řízení vpravo. Tím mělo dojít k nárazu do zaparkovaného vozidla a jeho odražení vpřed. Poškozen byl následně i další automobil, který stál vpředu. Celková škoda na vozidlech byla předběžně odhadnuta na sto tisíc korun, ke zranění osob při nehodě nedošlo. Dechová zkouška na alkohol ukázala hodnoty přesahující 2,5 promile. Řidič užití alkoholu před jízdou přiznal. Navíc bylo zjištěno, že není držitelem řidičského oprávnění a nikdy nevlastnil řidičský průkaz.

Také 31letý cizinec měl v těchto dnech v Chomutově řídit vozidlo pod vlivem alkoholu. Při dopravní kontrole mu bylo naměřeno více než 1 promile alkoholu v dechu. Proto byl následně zadržen.

Užití drog bylo zjištěno u 33letého řidiče, který byl v Klášterci nad Ohří kontrolován policisty. Tento navíc podle zjištění nemá řidičské oprávnění. Muž byl policií zajištěn a po provedení potřebných úkonů byl propuštěn na svobodu.

Všechny popsané případy řízení pod vlivem alkoholu či drog řešila policie ve zkráceném přípravném řízení. Osobám bylo sděleno podezření pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky a spisové materiály již byly předány státnímu zástupci. Prvnímu z řidičů, který svým jednáním pod vlivem alkoholu měl způsobit dopravní nehodu, hrozí až tříletý pobyt za mřížemi. Zbylí dva mohou být v případě uznání viny potrestáni maximálně jednoletým trestem odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

20. června 2019

