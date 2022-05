Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Po třech týdnech na svobodě ukradl kabelku se 170 tisíci

ZLÍNSKO: Daleko neutekl, dostihl ho policista v civilu.

Policista z pohotovostního a eskortního oddělení v době svého volna doběhl a zadržel zloděje, který ukradl ženě z nákupního vozíku kabelku, v níž měla 170 tisíc korun. Sedmapadesátiletého recidivistu, kterého z posledního výkonu trestu propustili před pětadvaceti dny, poslal soud včera do vazby.

Policista nakupoval v době svého volna v nákupním centru ve Zlíně. Když chtěl z parkoviště odjet, uslyšel, jak žena parkující vedle křičí na utíkajícího muže, aby jí vrátil ukradenou kabelku. Policista nečekal a rozběhl se za zlodějem. Ten po chvíli ukradenou kabelku odhodil a pokračoval v útěku až do okamžiku, než ho policista dostihl. Mezitím už svědci krádeže přivolali další policisty, kteří kabelku s celým obnosem peněz našli. Zloděje zadrželi a převezli do policejní cely. Muž zpočátku tvrdil, že kabelku neukradl on, ale jiný člověk a on ho chtěl zastavit, ale nakonec se ke svému jednání přiznal.

Okradená žena vysvětlila, že kabelku měla v nákupním vozíku, od kterého se vzdálila jen na okamžik u svého vozidla, aby vytáhla ze zadního sedadla nákupní tašku. Tento krátký moment zloději stačil k tomu, aby téměř bez povšimnutí kabelku odcizil.

Sedmatřicetkrát trestaný recidivista strávil nějakou dobu v policejní cele, než ho policisté převezli k soudu a následně do vazby. Ve zkráceném přípravném řízení mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

13. května 2022, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem