Po tonoucích pátrali zbytečně. Oznamovatel si vše vymyslel

ZÁBŘEH - Přes tři hodiny pátraly složky IZS po dívkách, které měly spadnout do rozvodněné Moravské Sázavy.

Krátce po půl sedmé večer v pondělí 16. září přijal operátor na tísňové lince informaci o pádu dvou dívek do řeky Moravská Sázava v Zábřehu nedaleko místního vlakového nádraží. Na místo byly okamžitě vyslány dostupné policejní hlídky včetně psovoda se služebním psem.

Po získání prvotních informací od oznamovatele na místě události policisté společně s hasiči začali po tonoucích pátrat. O součinnost byla také požádána Letecká služba Policie ČR, která pomocí vrtulníku s termovizí nejprve propátrávala tok Moravské Sázavy až po soutok s řekou Moravou a později též samotnou řeku Moravu od soutoku až ke stavidlům na úrovni obce Lukavice. Pátrání však bylo bezvýsledné.

Záchrannou akci komplikoval i sám oznamovatel, který byl pod vlivem alkoholu (dechovou zkouškou mu bylo naměřeno přes 2 promile) a své výpovědi měnil. Pátrání pokračovalo dál. Hasiči na člunu propátrávali rozvodněný tok řeky a policisté oba břehy.

Do samotné pátrací akce byly nasazeny všechny složky IZS, celkem cca 50 osob. Jednalo se o příslušníky Policie ČR, HZS ČR a také strážníky Městské policie Zábřeh.

Mezitím byl oznamovatel převezen na místní obvodní oddělení k zadokumentování dané události. Z jeho podání vysvětlení pak policisté zjistili, že oznámení se nezakládá na pravdě. Muž jim uvedl, že si ten den koupil v supermarketu nějaké pivo, které vypil. Poté dostal zřejmě záchvat, během kterého „se mu v hlavě odehrál tento příběh“. Došel proto na nedalekou čerpací stanici, kde si vypůjčil telefon a zavolal na tísňovou linku.

Policisté na služebnu přivolali zdravotnickou záchrannou službu k posouzení jeho zdravotního stavu. Lékař pak po vyšetření rozhodl o jeho převozu do protialkoholní záchytné stanice.

Pátrací akce byla ukončena kolem 22. hodiny.

Dnes (tj. v úterý 17. září) byly v daném případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu šíření poplašné zprávy a věc si převzali šumperští kriminalisté. Probíhají další procesní úkony. Za uvedené jednání podezřelému v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

Případ byl kvalifikován jako zločin s přísnější trestní sazbou z důvodu spáchání v době živelní pohromy. Nutno podotknout, že policisté v těchto dnech také v souvislosti s aktuální krizovou situací řeší přestupky podle krizového zákona. Za včerejšek policisté v kraji řešili více jak desítku těchto přestupků, a to zejména na Prostějovsku. Jednalo se především o opakované vstupy do lesoparků a oblastí, kam je vstup zakázán, protože je to nebezpečné. Apelujeme znovu na veřejnost, aby dbala pokynů složek IZS a respektovala vyznačené zákazy vjezdu nebo vstupu.

por. Mgr. Marie Šafářová

17. září 2024

